Il maltempo di queste ore non ha risparmiato Nocera Terinese Marina, in provincia di Catanzaro, interessato da una situazione di rischio inondazione che ha reso necessario l'intervento immediato del Comune in regime di emergenza, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle abitazioni.

«Si tratta di una problematica che purtroppo affligge il centro abitato di Nocera Marina da oltre un decennio - ha dichiarato il sindaco Saverio Russo - generando comprensibile preoccupazione e allarme tra i residenti. Come amministrazione comunale non abbiamo mai abbassato la guardia, intervenendo ogni qualvolta si è reso necessario, anche in condizioni di estrema urgenza».

Alcune immagini delle forti mareggiate che da alcune ore sta colpendo la costa di Nocera Terinese nel Catanzarese

Il sindaco sottolinea come gli interventi emergenziali, seppur indispensabili, non possano più sostituire una soluzione strutturale definitiva. Proprio in questa direzione si colloca il progetto per la realizzazione delle barriere di protezione, «ormai non più procrastinabile e attualmente in dirittura di arrivo».

«Nei prossimi giorni - ha aggiunto - si concluderà la Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Calabria, con l'acquisizione degli ultimi pareri necessari sul progetto. Subito dopo si procederà con la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, passaggio fondamentale per dare finalmente avvio alla realizzazione dell'opera. L'amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione ogni fase dell'iter, mantenendo un costante dialogo con la Regione e gli enti competenti».

«Il nostro obiettivo - ha concluso Russo - è garantire sicurezza, serenità e una risposta concreta a una criticità che non può più essere rimandata. Ai cittadini assicuriamo il massimo impegno e la piena trasparenza su ogni sviluppo».

Maltempo, disagi nel Lametino

Ondata di maltempo anche nel Lametino tra i centri di Maida e Lamezia Terme, dove forti raffiche di vento accompagnate da pioggia e grandine hanno causato notevoli disagi alla circolazione. In molte zone a causa delle forti raffiche sono caduti alberi che hanno impedito il flusso veicolare.

Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati lungo la strada provinciale che da Maida conduce alla superstrada 280 dei due mari. Disagi anche a Lamezia nelle zone collinari e nel centro. Due auto sono state investite da cartelli pubblicitari. Numerose le richieste di intervento ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale. La situazione, anche nelle prossime ore, rimane di allerta. Sia Polizia locale sia Vigili del fuoco monitorano la situazione.

Maltempo, vigili del fuoco al lavoro su tutto il territorio regionale

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione, i Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente su tutto il territorio regionale. Al momento la situazione aggiornata conta 31 interventi attualmente in corso e 60 interventi in attesa di espletamento. In provincia di Cosenza il comando provinciale è impegnato al momento in 13 interventi e 20 sono in attesa di espletamento. Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è impegnata per la rimozione di un albero abbattutosi sulla carreggiata dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, direzione sud, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità.

In provincia di Catanzaro i pompieri sono impegnati in 8 interventi, 33 sono in attesa di espletamento. Numerosi gli interventi nel comprensorio Lametino per alberi abbattuti da forti raffiche di vento nonché antenne, cartelloni ed insegne divelte. Due sono gli interventi in atto in provincia di Vibo Valentia e uno in attesa di espletamento; 6 interventi in atto e 4 in attesa di espletamento in provincia di Reggio Calabria. Vigili del fuoco al lavoro anche nel Crotonese con 2 interventi in atto e 2 in attesa di espletamento. Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare senza sosta per fronteggiare le criticità segnalate, garantendo assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza delle aree interessate.