Tradizionale visita in un contingente disagiato per portare i propri auguri di Natale. Il titolare del dicastero dell’Economia quest’anno ha scelto la Calabria

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha portato i propri auguri di Natale al contingente della Guardia di Finanza di Gioia Tauro. Lo fa sapere il Mef con un post su X che allega delle foto relative alla visita. «Grazie a tutti voi per l'impegno in queste terre difficili. Numeri impressionanti di sequestri di droga e armi: l'intelligenza artificiale sarà preziosa per la lotta alle criminalità organizzate», afferma il ministro.

Proprio questa mattina era stata data notizia del sequestro di 248 chili di cocaina per 40 milioni di euro al porto di Gioia Tauro, nascosti in due container tra auto usate e sacchi di sesamo.

Insieme al ministro nella tradizionale visita in uno dei contingenti disagiati della Guardia di Finanza, precisa il Mef, anche il comandante della GdF Andrea de Gennaro. Lo scorso anno Giorgetti è stato a Lampedusa e prima ancora a Tripoli e a Durazzo.