Il 29enne Bruno Vitale è accusato di appartenere alla cosca con compiti di manovalanza come consegnare denaro per i detenuti e recuperare crediti
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
È stato catturato in Svizzera Bruno Vitale, 29 anni, che aveva fatto perdere le proprie tracce in seguito al mandato di arresto nell’ambito dell’operazione Ostro nata da un’inchiesta della Dda di Catanzaro contro la cosca dei Gallace di Guardavalle.
Secondo l’accusa Vitale è legato a Cosimo Damiano Gallace del quale eseguiva gli ordini, come distribuire il denaro per il sostegno dei carcerati, o recuperare i crediti delle attività illecite.
Proprio ieri, nel corso del processo che lo vede imputato, è stato stabilito che Vitale seguirà il rito abbreviato che avrà inizio il prossimo 18 febbraio.