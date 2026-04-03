L’uomo è stato fermato dai carabinieri con un autocarro pieno di materiale ferroso senza autorizzazioni. Il veicolo è stato sequestrato e i documenti ritirati
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Un uomo di 39 anni è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato sorpreso alla guida di un automezzo carico di rifiuti speciali, per un totale di circa una tonnellata di materiale ferroso.
I fatti risalgono alla scorsa settimana, durante uno dei servizi di pattuglia condotti dai carabinieri della stazione di Lamezia Terme Principale. Nel traffico intenso delle ore mattutine, l’attenzione degli operanti è stata attirata da un autocarro ritenuto sospetto. Alla guida, un 39enne del posto che ha mostrato fin da subito segni di nervosismo.
All’alt imposto dai militari, è emersa la natura del carico: il mezzo risultava colmo di rifiuti speciali, tra cui bidoni esausti, tubature, scaffalature, grondaie e altro materiale ferroso di scarto, trasportati senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme con l’accusa di gestione illecita di rifiuti, reato posto a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
Il veicolo utilizzato per il trasporto è stato sottoposto a sequestro, mentre i documenti di circolazione sono stati ritirati. L’operazione ha consentito di interrompere un’attività ritenuta potenzialmente dannosa per il territorio.