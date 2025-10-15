L’uomo è stato immortalato dalla videosorveglianza mentre versava liquido infiammabile sulle vetture. Avrebbe agito in virtù di vecchie tensioni economiche per farsi giustizia da solo

Avrebbe incendiato due auto di un uomo, come atto ritorsivo per alcuni debiti pendenti. Con quest'accusa, un 68enne di origine calabrese residente nell'Appennino Reggiano, è stato arrestato ed è finito in carcere. I fatti risalgono alla notte tra il 21 e il 22 agosto, quando andarono in fiamme due autovetture parcheggiate davanti alla casa del proprietario. I vigili del fuoco stabilirono che fosse un rogo di natura dolosa, avendo trovato alcune bottiglie nelle vicinanze, con tracce di benzina.

Da qui scattarono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti. E, grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione, è stata confermata l'ipotesi volontaria del rogo, immortalando il 68enne mentre all'1,30 di notte versava il liquido infiammabile sulle vetture per poi appiccare il fuoco.

Da ulteriori approfondimenti investigativi, tra tabulati telefonici e intercettazioni, sono emersi altri elementi probatori: l'uomo avrebbe agito in virtù di vecchie tensioni economiche tra i due e per farsi giustizia da solo al fine di ottenere il pagamento di un debito mai saldato. La procura di Reggio Emilia ha quindi richiesto e ottenuto dal gip del tribunale, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ieri pomeriggio dai militari.