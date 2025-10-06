VIDEO | Non è ancora chiaro se l'incendio sia di natura dolosa. L'area adiacente al torrente Fiumarella non è abitata. Sul posto vigili del fuoco per sedare il rogo e polizia di stato

Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio nei pressi del campo rom di via Lucrezia della Valle a Catanzaro. Una fitta colonna di fumo si vede in lontananza. Non è ancora chiaro se l'incendio sia di natura dolosa. L'area non è abitata. Sul posto vigili del fuoco per sedare il rogo e polizia di stato.

Le fiamme stanno interessando un’area adiacente al torrente Fiumarella, completamente invasa da rifiuti di varia natura.

Sul posto stanno operando circa 15 unità dei Vigili del Fuoco con 6 automezzi, supportate da due autobotti inviate per il rifornimento idrico.

L’intensa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, ha destato forte preoccupazione tra la popolazione, generando disagi agli abitanti della zona.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso.