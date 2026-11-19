Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro per l’operazione denominata Apate, scattata il 5 ottobre 2020 e che mirava a far luce su una serie di furti in abitazioni e sul riciclaggio di autovetture nel Vibonese.

Questo il verdetto emesso dai giudici di secondo grado, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia: 4 anni (su concordato delle parti) per Gerardo Accorinti, 41 anni, di Tropea (in primo grado 6 anni e 8 mesi, difeso dall’avvocato Sandro D’Agostino); 3 anni Antonio Paparatto, 54 anni, di Ricadi (3 anni e 8 mesi in primo grado, difeso dall’avvocato Patrizio Cuppari); un anno e 7 mesi Aldo Mangialavori, 47 anni, di Rombiolo (pena sospesa, 2 anni e 6 mesi in primo grado, difeso dall’avvocato Giosuè Monardo); assoluzione per non aver commesso il fatto Salvatore Carone, 43 anni, di Tropea (4 anni e 6 mesi in primo grado, difeso dall’avvocato Francesco Schimio); assoluzione perché il fatto non costituisce reato Francesco Pititto, 56 anni, di Rosarno (4 anni in primo grado, difeso dall’avvocato Letterio Rositano); assoluzione Silvana Zaccaro, 60 anni, di Tropea (un anno in primo grado, difesa dall’avvocato Sandro D’Agostino); assoluzione Vincenzo Albanese, 31 anni (assoluzione anche in primo grado, difeso dall’avvocato Sandro D’Agostino); assoluzione Simona Artesi, 47 anni, di Ricadi (assoluzione pure in primo grado, difesa dall’avvocato Patrizio Cuppari); assoluzione Francesco Mazzitelli, 44 anni, di San Calogero (assoluzione pure in primo grado, difeso dall’avvocato Francesco Muzzopappa); assoluzione Anna Maria Paparatto, 26 anni, di Ricadi (assolta anche in primo grado, difesa dall’avvocato Patrizio Cuppari); assoluzione Filippo Saragò, 43 anni, di Tropea (assoluzione anche in primo grado, difeso dall’avvocato Sandro D’Agostino).

Altre assoluzioni si erano registrate in primo grado, ma non erano state appellate dalla Procura.

Le accuse

Il reato di associazione a delinquere finalizzato ad una serie indeterminata di furti, ricettazioni e riciclaggio di auto o pezzi di autovetture veniva contestato a Filippo Saragò, Gerardo Accorinti (cognato di Saragò), Aldo Mangialavori (con deposito di veicoli e centro di autodemolizioni a Mesiano di Filandari), Antonio Paparatto, Vincenzo Albanese, Francesco Pititto, Simona Artesi (moglie di Antonio Paparatto).

In particolare, Antonio Paparatto era accusato di essere il promotore ed il principale organizzatore delle singole operazioni ed attività dei suoi sodali e di aver curato tutte le fasi dell’attività illecite del gruppo, di cui avrebbe costituito – ad avviso degli investigatori – il punto di riferimento quanto alle decisioni da assumere ed alle direttive da impartire. Paparatto si sarebbe inoltre adoperato nel procacciamento degli strumenti necessari per i vari furti attivandosi anche nella materiale commissione dei furti stessi provvedendo poi a smistare i veicoli rubati. Da tale accusa è stato però assolto.

Tutti gli altri imputati avrebbero partecipato all’associazione a delinquere, secondo l’originaria accusa, adoperandosi in concreto per i singoli furti avvenuti a Tropea, Ricadi, Joppolo, San Calogero e Filandari sin dal settembre 2018. Furto aggravato era poi il reato contestato ad Antonio Paparatto in concorso con Filippo Saragò poiché avrebbero rubato una Fiat 500 ad un cittadino straniero il 16 ottobre 2018. L’auto era parcheggiata sulla pubblica via a Ricadi.

Gerardo Accorinti, Francesco Pititto e Francesco Mazzitelli erano accusati di concorso in ricettazione per aver alterato il 26 ottobre 2018 il colore della carrozzeria di un’autovettura, alterato il numero di telaio e del motore, sostituito i vetri di una Fiat Panda (trasformata in 4X4) di provenienza furtiva di proprietà di un cittadino straniero. Fatto accertato a San Calogero.

Antonio Paparatto, Aldo Mangialavori, Vincenzo Albanese (compagno convivente di Annamaria Paparatto) e Anna Maria Paparatto (figlia di Antonio Paparatto) dovevano poi rispondere di concorso in ricettazione per aver apposto nuove targhe, effettuato la battitura del numero di telaio alterato il colore e gli interni di una Fiat 500 noleggiata da un cittadino straniero il 9 ottobre 2018 a Tropea.

Filippo Saragò e Francesco Pititto erano invece accusati di riciclaggio di una Fiat Punto di provenienza furtiva e in precedenza noleggiata da una cittadina straniera a Tropea nel settembre 2018. All’auto è stato punzonato il numero del telaio e sostituite le targhe. Fatto accertato a Joppolo il 30 maggio 2019.

La ricettazione di diversi pezzi di auto (fra parafanghi, climatizzatori, sterzi, ruote, sedili e tappezzeria) veniva poi contestata ad Antonio Paparatto e Simona Artesi, con reato accertato a Ricadi l’11 dicembre 2018, mentre la ricettazione di numerosi pezzi di altre auto, più l’occultamento di una Fiat Punto rubata ad uno straniero a Tropea nell’agosto 2018 ed anche l’occultamento di una cassaforte erano costati un altro capo di imputazione (ricettazione) contestato in concorso ad Antonio Paparatto, Simona Artesi, Vincenzo Albanese, Anna Maria Paparatto. A tali ultimi imputati venivano contestati anche i reati di concorso in detenzione illegale di un fucile calibro 16 con le canne mozzate oggetto di un furto nel luglio 2018 e ricettazione della stessa arma. Nei loro confronti anche l’accusa di detenzione illegale di varie munizioni e cartucce.

Tentata truffa e simulazione di reato la contestazione mossa in concorso a Silvana Zaccaro per aver falsamente denunciato ai carabinieri di Tropea il furto di un’Audi A4 per indurre in errore la compagnia assicurativa al fine di ottenere un ingiusto profitto derivante dal risarcimento dei danni il 23 marzo 2019 a Tropea.

Antonio Paparatto e Salvatore Carone erano accusati di aver poi costituito (con altri imputati assolti in primo grado) altra associazione a delinquere finalizzata ai furti. In particolare i quattro si sarebbero introdotti in casa di una donna il 30 ottobre 2018 a Tropea per compiere un furto, venendo messi in fuga solo per via dell’intervento del cane della proprietaria. In altra occasione, invece, una donna di Tropea il 31 ottobre del 2018 mettendosi a gridare chiedendo aiuto era riuscita a far dileguare dalla sua camera da letto Antonio Paparatto, intenzionato a compiere un furto.

Cinquemila euro, più diversi oggetti in oro era poi il “bottino” che sarebbe stato prelevato da Antonio Paparatto e Salvatore Carone, secondo l’accusa, in un’abitazione di Tropea l’1 dicembre 2018. Sempre Antonio Paparatto e Salvatore Carone erano anche accusati del furto aggravato di quattro orologi e due macchine fotografiche rubate in un’abitazione di Tropea il 6 dicembre 2018.

Antonio Paparatto e Salvatore Carone erano infine accusati di tentato furto aggravato nell’abitazione di altro cittadino di Tropea. Fatto accertato il 15 dicembre 2018. L’inchiesta della Procura di Vibo era stata condotta sul “campo” dai carabinieri della Compagnia di Tropea.