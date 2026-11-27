La Suprema Corte ha accolto i ricorsi di Vincenzo e Francesco Pungitore, disponendo un nuovo giudizio a Catanzaro. Per Giuseppe resta la condanna, ma dovrà essere rideterminata la pena

Nuovo passaggio giudiziario nell’inchiesta Araba Fenice, avviata otto anni fa dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro le condanne di Vincenzo Pungitore e Francesco Pungitore (classe 1986), difesi dall’avvocato Massimiliano Carnovale. Per entrambi, in secondo grado, era stata stabilita una pena di tre anni di reclusione.

La Suprema Corte ha invece confermato la condanna di Giuseppe Pungitore, assistito dall’avvocato Salvatore Cerra, disponendo tuttavia che la pena di tre anni e sei mesi venga rideterminata. La decisione è arrivata al termine dell’udienza del 20 novembre 2026.

Il procedimento riguarda l’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata e aveva portato, nelle fasi iniziali dell’inchiesta, al sequestro preventivo di beni per un valore di cinque milioni di euro. Il provvedimento aveva interessato le società Siderurgica Pungitore srl e Pungitore srl, riconducibili alla famiglia Pungitore.

Secondo l’ipotesi accusatoria originaria, le due società sarebbero state utilizzate per proseguire l’attività imprenditoriale della società fallita PG di Pungitore Vincenzo & C. sas. Il sequestro era stato successivamente annullato dalla Cassazione, per l’assenza di un collegamento tra la società fallita e quelle di nuova costituzione. In seguito, il Tribunale del Riesame di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio, aveva disposto la revoca della misura.

Le contestazioni e il nodo dei beni personali

Al centro del processo c’è la contestazione secondo cui Giuseppe Pungitore, già socio accomandatario e amministratore di fatto della società poi fallita, avrebbe trasferito gratuitamente ai figli Vincenzo e Francesco beni immobili, quote societarie e aziende, con l’obiettivo di sottrarli ai creditori. I due figli, secondo l’accusa, avrebbero ricevuto quei beni consapevoli della loro presunta provenienza dal patrimonio della società.

Il Tribunale di Lamezia Terme aveva condannato Vincenzo e Francesco Pungitore per bancarotta fraudolenta per distrazione, aggravata dalla rilevante entità del danno patrimoniale. La condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Giuseppe Pungitore era stato invece ritenuto responsabile per le condotte contestate nella sua qualità di socio accomandatario e amministratore di fatto.

Nel ricorso in Cassazione, la difesa di Vincenzo e Francesco, rappresentata dall’avvocato Carnovale, ha contestato proprio la ricostruzione relativa alla natura dei beni trasferiti. Secondo la tesi difensiva, si trattava di beni personali di Giuseppe Pungitore e non di beni appartenenti alla società fallita, né di risorse che avrebbero dovuto confluire nel suo patrimonio.

La difesa ha richiamato il principio secondo cui il socio illimitatamente responsabile di una società di persone può rispondere di bancarotta anche in relazione al proprio patrimonio personale soltanto se il fallimento viene esteso nei suoi confronti. Nel caso in esame, Giuseppe Pungitore non era stato dichiarato fallito in proprio. Per la difesa, dunque, i suoi beni personali non potevano essere considerati parte dell’attivo della società e oggetto di distrazione.

Il ricorso ha inoltre richiamato la disciplina del fallimento in estensione, che non può essere dichiarato quando sia trascorso un anno dalla perdita della responsabilità illimitata da parte del socio.

La decisione della Cassazione

Al termine della discussione del 20 novembre, la Quinta Sezione penale ha accolto i ricorsi di Vincenzo e Francesco Pungitore, annullando le rispettive condanne e rinviando gli atti a un’altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. Per Giuseppe Pungitore è stata invece confermata la responsabilità, ma la pena dovrà essere rideterminata.