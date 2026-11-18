Torna in libertà l’uomo coinvolto nella maxi inchiesta antimafia nella Sibaritide. Il Tdl ha accolto le tesi difensive dell’avvocato Enzo Belvedere
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Luigi Benincasa, imprenditore nel settore agricolo, torna in libertà. Il Riesame di Catanzaro ha annullato la misura cautelare applicatagli dal gip Fabiana Giacchetti. Il Tdl ha condiviso le censure difensive dell’avvocato Enzo Belvedere.
L’indagato, coinvolto nell’inchiesta Ginestra, è accusato dalla Dda di Catanzaro di aver favorito l’immigrazione clandestina nell’ambito delle attività criminali della sospetta associazione mafiosa operante nella Sibaritide.