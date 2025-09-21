Il 65enne di Girifalco, in corsa alle Regionali nelle liste dell’Udc, è indagato per falsa testimonianza aggravata dal metodo mafioso. L’avvocato: «Nessuna notifica formale è pervenuta»

«Quale difensore del collega avvocato Fulvio Vincenzo Attisani, mi consento significare innanzitutto lo stupore dell'assistito in quanto involto in vicenda giudiziaria che ritiene non appartenergli. Peraltro, nessuna notifica formale gli è pervenuta, sicché è sorprendente che abbia acquisito la notizia stessa a mezzo di testate giornalistiche, per quanto autorevoli».

A scrivere è l’avvocato Renzo Andricciola che da ieri assiste Fulvio Vincenzo Attisani, 65 anni, di Girifalco, candidato alle prossime regionali con l’Udc nella circoscrizione centro e di recente destinatario di un avviso di conclusione indagini da parte della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta Artemis, incentrata sui presunti illeciti commessi dalla cosca Cracolici di Maida.

Attisani è accusato di falsa testimonianza aggravata dal metodo mafioso.

«In ogni caso – scrive l’avvocato Andricciola – confidiamo sin da ora nell’operato della magistratura, certi di dimostrare nelle sedi competenti, non appena in possesso di tutti gli atti di indagine, l’estraneità ai fatti contestati in linea con la storia umana e professionale dell’avvocato Attisani, da sempre impegnato in importanti battaglie di legalità ed emancipazione del nostro territorio».