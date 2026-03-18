Scontro tra Peugeot e Fiat Freemont in via dei Bizantini. Una persona rimasta intrappolata è stata estratta dai Vigili del Fuoco. Forze dell’ordine presenti per rilievi e sicurezza

Nel pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta in via dei Bizantini, a Lamezia Terme, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, una Peugeot e una Fiat Freemont.

Quattro le persone rimaste ferite. Una donna è in condizioni gravi ed è stata trasferita con l’elisoccorso presso una struttura ospedaliera di Lamezia Terme, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Un’altra persona è stata estratta dai Vigili del Fuoco dall’abitacolo grazie all’impiego di tecniche di soccorso speciali.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le prime cure. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.