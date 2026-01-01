Una nuova tragedia sulle strade spezza una vita giovanissima. A perdere la vita è stato Saverio Foti, 16 anni, modenese, atleta della Pallamano Rapid Nonantola, squadra con cui militava sia nell’Under 18 sia nel campionato di Serie B.

Il drammatico incidente si è verificato nella serata di martedì 30 dicembre a Platania, in provincia di Catanzaro, lungo la strada comunale Panetti-Mercuri-Rito. Una Fiat Tipo, con a bordo due giovani, è improvvisamente uscita di strada andando a schiantarsi violentemente contro alcuni alberi. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una perdita di controllo autonoma del mezzo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’impatto è stato devastante e ha ridotto l’auto a un ammasso di lamiere. Il conducente, un ragazzo di 18 anni, è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco, quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Lamezia Terme, dove si trova tuttora ricoverato.

Ancora più gravi sono apparse fin da subito le condizioni di Saverio Foti, che viaggiava sul sedile del passeggero. Anche lui è stato estratto dall’auto dai pompieri e affidato ai sanitari per un disperato tentativo di salvataggio. Durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale, però, il giovane è morto a causa dei gravissimi traumi riportati nello schianto.