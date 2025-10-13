Le due sorelle stavano facendo ritorno a casa, nel quartiere San Leonardo, ed hanno riportato molteplici fratture ma non sarebbero in pericolo di vita
Due sorelle di 14 e 15 anni sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 22, sulla Statale 18 nel Comune di Palmi. Le due ragazze che viaggiavano a bordo di una minicar stavano facendo rientro a casa nel quartiere San Leonardo quando si sono scontrate con un'altra auto.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro. Le ragazze a causa delle ferite riportate sono state trasportate al Gom di Reggio Calabria. Avrebbero riportato diverse fratture ma non sarebbero in pericolo di vita.