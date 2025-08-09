Traffico paralizzato questa mattina sulla Statale 106, all’altezza dello svincolo per l’Acquapark, a causa di un violento impatto tra due auto. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, nessuna in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto in un tratto a doppia corsia, provocando lunghe code in entrambe le direzioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale per regolare la viabilità e le ambulanze del 118.

La circolazione è rimasta bloccata con deviazioni obbligatorie e forti rallentamenti lungo le vie alternative. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.