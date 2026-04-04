Rilievi in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro, che ha viste coinvolte due vetture. Personale Anas al lavoro per ripristinare la transitabilità

É di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 18 "Tirrena Inferiore" a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di due persone.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire lo svolgimento dei rilievi e la rimozione dei veicoli. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità.