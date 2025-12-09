Colpito un emporio per casalinghi. Sul posto i carabinieri che hanno sentito i proprietari dell’esercizio commerciale. Si tratta del sesto episodio in città, l’ultimo l’incendio di un escavatore
Nuovo atto intimidatorio a Lamezia Terme dove è ormai emergenza racket. Una tanica di benzina è stata trovata davanti all'ingresso di un emporio per casalinghi, igiene casa e altro, in via Tommaso Fusco.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e sentito i proprietari dell'esercizio commerciale. Si tratta del sesto episodio di intimidazione in città. Tre sono stati subiti da commercianti e due da imprenditori. L'ultimo pochi giorni fa contro un escavatore della ditta Ferraro che opera nel centro storico per lavori di riqualificazione.