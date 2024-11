La Dda di Catanzaro ha chiuso il cerchio sulla maxi inchiesta contro i Grande Aracri, che ha dato il via alle inchieste gemelle nel nord Italia, nome in codice Aemilia. Cinquantadue gli indagati

Si chiude l’inchiesta Kyterion, la maxi operazione che ha portato lo scorso gennaio a sgominare sodali e affiliati della cosca di Cutro agli ordini del boss Nicolino Grande Aracri e che ha dato il via alle operazioni gemelle nel nord Italia, nome in codice Aemilia. I sostituti procuratori della Dda di Catanzaro Domenico Guarascio e Vincenzo Capomolla, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri hanno chiuso il cerchio su quella che gli investigatori hanno definito la nuova “provincia” di ‘ndrangheta, capace di dettare leggi sulle ‘ndrine del Crotonese, del Vibonese, del Lametino e della Sibaritide, con un potere indiscusso su scala nazionale e internazionale. Cinquantadue gli indagati accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e tentata estorsione, armi, usura, omicidio tentato e consumato, minaccia e violenza privata. Travolti nell’inchiesta tra gli altri Nicolino Grande Aracri, i fratelli Domenico ed Ernesto , accusati anche dell’omicidio del vecchio boss di Cutro Totò Dragone, avvenuto il 10 maggio 2004. Gli ultimi due presunti responsabili del contestuale tentato omicidio di Giovanni Spadafora e Antonio Ciampà, scampati ad uno scontro di fuoco. Nell’avviso di conclusione indagini compaiono, nomi di imprenditori e avvocati. Tra questi c’è anche Benedetto Giovanni Stranieri, legale del foro capitolino accusato di aver avvicinato ambienti giudiziari della Corte di Cassazione per aggiustare processi ad un esponente del clan.



Decine le estorsioni ricostruite dalla Direzione distrettuale Antimafia del capoluogo calabrese e che riguardano i territori di Crotone e Catanzaro, dove la cosca aveva esteso i suoi interessi. Nel mirino soprattutto la gran parte dei villaggi turistici della fascia jonica. Per riciclare il denaro sporco la cosca di Cutro aveva avviato finanche un progetto in Algeria con una polizzza fideiussoria di 5 milioni di euro necessaria per la costruzione di un complesso immobiliare di 1.182 alloggi. La cosca Grande Aracri avrebbe avuto a disposizione una montagna di soldi, come emerge da un progetto per ottenere all’estero una “piattaforma” economica garantita apparentemente da una ingente disponibilità economica su un conto corrente di una Banca online riconducibile a Nicolino Grande Aracri. Secondo gli investigatori, attraverso un prestanome, sul conto ci sarebbe stata una disponibilità di 243 milioni di euro.







I NOMI



Giovanni Abramo, 39 anni, nato a Crotone



Francesco Aiello, 58 anni, nato a Cutro



Giuseppe Altilia, alias Peppe U’ Pisciaru, 50 anni, nato a Botricello



Pasquale Arena, alias “Nasca”, 58 anni, nato a Isola Capo Rizzuto



Giuseppe Caccia, chiamato anche Peppe, 57 anni, nato a Cutro



Giuseppe Celi, 38 anni, nato a Catanzaro



Antonio Colacino, 35 anni, nato a Cutro



Giuseppe Colacino, alias Shampoo, 62 , nato a Cutro



Roberto Corapi, 55 anni, nato a Catanzaro



Rocco Corda, 45 anni, nato a Petilia Policastro



Dario Cristofaro, 53 anni, nato Catanzaro



Alfonso Diletto, 48 anni, nato a Cutro



Michele Diletto, alias Michele U’ Riepolo, 29 anni, nato a Crotone



Pasquale Diletto, alias Pasquale U’ Riepolo, 36 anni, nato a Crotone



Salvatore Diletto, alias Salvatore U’ Riepolo, 25 anni, nato a Crotone



Giovanni Frontera, alias Giovanni A’ Lastra, 41 anni, nato a Cutro



Francesco Gentile, chiamato anche Franco, 56 anni, nato a Isola Capo Rizzuto



Salvatore Gerace, alis U’ Tipografo, 47 anni, nato a Cutro



Antonio Grande Aracri, 55 anni, nato a Cutro



Domenico Grande Aracri, 50 anni, nato a Cutro



Ernesto Grande Aracri, alias Raffaele, alias U’ Massaru, 45 anni, nato a Crotone



Nicolino Grande Aracri, 56anni, nato a Cutro



Angelo Greco, 65 anni, nato a San Mauro Marchesato



Francesco Lamanna, 54 anni, nato a Cutro



Domenico Lazzarini, chiamato anche Mico, alias Pinocchio, 64 anni, nato a Petronà



Giuseppe Lequoque alias Peppe Cannuni, 71 anni, nato a Isola Capo Rizzuto



Santo Maesano, 57 anni, nato a Isola Capo Rizzuto



Antonio Maletta, 36 anni, nato a Catanzaro



Albano Mannolo, 45 anni, nato a Cutro



Leonardo Mannolo, 27 anni, nato a Crotone



Luigi Martino, 28 anni, nato a Catanzaro



Vito Martino, 45 anni, nato a Crotone



Francesco Mauro, alias Cinese, 52 anni, nato a Petilia Policastro



Matteo Mazzocca, 29 anni, nato a Catanzaro



Gennaro Mellea, alias Piero, 38 anni, nato a Catanzaro



Giuseppe Migale Ranieri, 37 anni, nato a Cutro



Domenico Nicoscia, alias Mimmo Macchietta, 53 anni, nato a Isola Capo Rizzuto



Esterino Peta, 27 anni, nato a Catanzaro



Antonio Riillo, 32anni, nato a Isola Capo Rizzuto



Carmine Riillo, 28 anni, nato a Crotone



Carmine Riillo, 38 anni, nato a Crotone



Domenico Riillo, alias U’ Trentino, 56 anni, nato a Isola Capo Rizzuto



Giuseppe Riillo, 34 anni, nato a Crotone



Alfonso Pietro Salerno, alias Fronzo, 60 anni, nato a Cutro



Antonio Salerno, 35 anni, nato a Crotone



Salvatore Scarpino, alias Turuzzo, 50 anni, nato a Cutro



Alex Schicchitano, 29 anni, nato in Brasile



Benedetto Giovanni Stranieri, 52 anni, nato a Salve (Lecce)



Lucia Stranieri, 37 anni, nato a Tricase



Grazia Veloce, 72 anni, nata a Vieste



Giuseppe Villirillo, 63 anni, nato a Cutro



Romolo Villirillo, 37 anni, nato a Crotone