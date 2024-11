Salvatore Aiello, cugino del boss Orazio De Stefano, oggi collaboratore di giustizia spiega il ruolo di primo piano della ‘ndrangheta nel settore rifiuti in tutta la regione.

Si chiama Salvatore Aiello, cugino del boss degli “arcoti” Orazio De Stefano ed è oggi collaboratore di giustizia. È lui l’uomo che spiega come la ‘ndrangheta tenga in pugno il settore rifiuti in tutta la regione e, in un’intercettazione con il boss Peppe Commisso, chiarisce come a giocare un ruolo determinante vi sia anche l’azienda recentemente approdata a Vibo Valentia.

Dalle intercettazioni risulterebbe infatti come da anni in Calabria esisterebbe, nel settore dei rifiuti, una sorta di monopolio del gruppo rappresentato dallo stesso cugino dei De Stefano e, si legge tra le carte di quel procedimento, la Ased di Melito Porto Salvo.

Continua a leggere su Il Vibonese