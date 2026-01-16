Un giovane di 19 anni di origini egiziane, frequentante l’istituto Einaudi–Chiodo di La Spezia, è deceduto nella serata di oggi, 16 gennaio, in seguito alle gravissime ferite riportate durante un’aggressione avvenuta nella mattinata all’interno della scuola.

Il ragazzo era stato colpito con un’arma da taglio da un coetaneo durante l’orario scolastico e, dopo i primi soccorsi, era stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Nel pomeriggio era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che inizialmente aveva fatto sperare in un miglioramento della situazione clinica. Tuttavia, le ferite — che avevano coinvolto fegato, diaframma e polmone — si sono rivelate troppo gravi e il giovane è morto in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente fermato l’aggressore, un altro studente, che si trova ora in carcere con l’accusa di omicidio. Le indagini sull’episodio sono in corso da parte della polizia.