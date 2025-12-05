La campionessa di pallacanestro, considerata una leggenda sportiva, si è spenta ieri mattina nella sua casa del Tirreno cosentino, dove aveva scelto di vivere dal 2018. Aveva 72 anni e da tempo combatteva contro una malattia

Si sono svolti questa mattina, nella chiesa Gesù Cristo Salvatore di Praia a Mare, i funerali di Mabel Liliana Bocchi, considerata una delle più grandi cestiste italiane di tutti i tempi. La cerimonia si è tenuta a pochi chilometri da San Nicola Arcella, la cittadina dell’alto Tirreno cosentino che Bocchi aveva scelto come luogo in cui vivere gli ultimi anni della sua vita e dove si era trasferita nel 2018. La campionessa aveva 72 anni e si è spenta nella giornata di ieri, 4 dicembre 2025, dopo una lunga battaglia con la malattia.

Icona dello sport

A rendere omaggio alla campionessa sono stati familiari, amici e conoscenti, che hanno voluto partecipare per darle l’ultimo saluto. La comunità si è stretta intorno al ricordo di una donna che non è stata solo un’icona sportiva, ma anche una presenza amata e rispettata nella vita quotidiana del paese.

Figura di riferimento assoluto nella pallacanestro femminile, Mabel Liliana Bocchi continua a essere ricordata come una leggenda dello sport italiano, capace di lasciare un’impronta profonda sia sul campo che fuori.