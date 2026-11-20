Si conclude con la restituzione dell’immobile all’avente diritto la vicenda giudiziaria relativa alla villa di Vincenzo “Tino” Giampà, situata nel quartiere Capizzaglie di Lamezia Terme e sottoposta a confisca di prevenzione da oltre quindici anni.

La Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Antonio Battaglia, ha disposto la revoca della misura patrimoniale, riformando il provvedimento con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva precedentemente respinto la richiesta di restituzione del bene.

La decisione, pronunciata l’11 febbraio 2026 e depositata il 4 novembre, è divenuta irrevocabile il 16 novembre scorso.

L’immobile, ubicato nell’attuale via degli Svevi, era stato confiscato nel 2009 con un provvedimento divenuto definitivo nel 2011. Si tratta di un fabbricato realizzato su un terreno di provenienza familiare, rimasto per anni assoggettato alla misura di prevenzione patrimoniale.

Il procedimento per ottenere la revoca aveva conosciuto un primo esito negativo il 10 febbraio 2025, quando il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l’istanza. La questione era stata successivamente sottoposta alla Corte d’Appello, che ha accolto l’impugnazione, disponendo la restituzione della villa all’avente diritto, nella qualità di erede.

Nel procedimento Vincenzo Giampà era assistito dall’avvocato Carmine Curatolo del Foro di Paola.

Giampà, conosciuto anche con il soprannome di “Camacio”, è una figura nota alle cronache giudiziarie calabresi. Il suo nome è stato più volte associato alle indagini sulla cosca Giampà, organizzazione di ’ndrangheta operante nel territorio lametino, ed è comparso in importanti procedimenti antimafia, tra cui quello scaturito dall’operazione “Medusa” del 2012.

Nel corso degli anni ha trascorso lunghi periodi di detenzione, anche in regime di 41-bis.

Più recentemente, nell’ottobre 2025, era tornato al centro dell’attenzione nazionale per il suo arresto dopo alcuni mesi di latitanza. I Carabinieri lo avevano individuato all’interno di un’abitazione a Lamezia Terme, nascosto nel sottotetto, dopo aver notato una tavola apparecchiata per sette persone nonostante i commensali presenti fossero soltanto sei.

L’arresto, eseguito in relazione a un provvedimento di carcerazione emesso nel luglio precedente dalla Procura Generale di Catanzaro, aveva però avuto un successivo sviluppo giudiziario.

Nel novembre 2025, infatti, la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio il provvedimento posto a fondamento della carcerazione, determinando l’immediata scarcerazione di Giampà.

La vicenda relativa alla villa di Capizzaglie si inserisce in un distinto procedimento di natura patrimoniale, conclusosi ora con una decisione definitiva.

La revoca della confisca comporta il venir meno del vincolo che gravava sul fabbricato e ne consente la restituzione all’avente diritto.

A diciassette anni dall’originario provvedimento del Tribunale di Catanzaro, l’immobile torna così nella disponibilità privata, chiudendo una vicenda giudiziaria iniziata nel 2009 e protrattasi fino al novembre 2026.