Il parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Lattarico, don Antonio Perri, andrà a processo con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una vicina di casa. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, ha disposto il giudizio immediato, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Andrea Leonardi. La prima udienza si terrà il prossimo 10 dicembre.

Le contestazioni riguardano comportamenti che, secondo la Procura, si sarebbero protratti dal giugno 2023 al giugno 2026, provocando nella donna un grave e persistente stato di ansia e paura e inducendola a modificare le proprie abitudini. Nel decreto il sacerdote risulta sottoposto al divieto di dimora nel comune di Lattarico. Le accuse dovranno essere verificate nel processo.

Le contestazioni sulla casa e sulle utenze

Uno dei punti centrali della vicenda riguarda l’abitazione della persona offesa. Secondo l’imputazione, Perri avrebbe sostenuto pubblicamente, davanti a più persone, che l’immobile appartenesse alla Chiesa e che la donna e la sua famiglia lo occupassero abusivamente. Le avrebbe inoltre attribuito un allaccio irregolare alla corrente elettrica della chiesa e la realizzazione di opere abusive.

A queste affermazioni si sarebbero aggiunte, in più occasioni, le minacce di «toglierle tutto», con riferimento alla casa e al giardino.

Su questo aspetto, gli atti richiamano gli accertamenti compiuti dai carabinieri di Lattarico, riassunti in un’annotazione del 31 luglio 2026. La documentazione acquisita, secondo quanto riportato nel decreto, attesta la proprietà dell’immobile in capo alla donna e il regolare pagamento delle utenze, attraverso contratti, registrazioni immobiliari e fatture dell’energia elettrica.

Le presunte molestie e l’auto davanti all’ingresso

La Procura descrive anche una serie di episodi avvenuti nelle immediate vicinanze dell’abitazione. Il sacerdote avrebbe sostato sull’uscio della propria porta, adiacente a quella della donna, producendo rumori molesti. In altre occasioni si sarebbe avvicinato alla finestra con un cappuccio in testa, fissandola.

Secondo l’accusa, quando la vicina si trovava in giardino sarebbe stata ripetutamente osservata e destinataria di gesti. In un episodio gli vengono attribuiti anche versi a sfondo sessuale.

Un’ulteriore condotta contestata riguarda l’utilizzo dell’automobile. Dall’aprile 2026, con frequenza pressoché quotidiana, Perri avrebbe parcheggiato a ridosso del portone della donna, rendendole difficoltosa persino l’uscita a piedi. Avrebbe inoltre posizionato il retro della vettura verso l’ingresso e accelerato da fermo, facendo entrare nell’abitazione i gas di scarico.

La denuncia e gli elementi raccolti

Questi comportamenti, nella ricostruzione accusatoria, avrebbero spinto la donna a non andare più in chiesa, uscire solo sporadicamente e rinunciare a sedersi davanti alla propria abitazione, per paura di incontrare il sacerdote.

Il decreto richiama la querela del 18 giugno 2026, le dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni, l’annotazione della polizia giudiziaria sulla visione dei filmati consegnati dalla donna e la documentazione relativa all’immobile. Tra gli atti esaminati figura anche l’interrogatorio di Perri del 15 luglio 2026, successivo all’applicazione della misura cautelare.

Ritenuti sussistenti i presupposti per il giudizio immediato, la gip ha disposto il processo. L’imputato, difeso dagli avvocati Carlo Monaco e Angela Algieri, è innocente fino a sentenza definitiva di condanna. Le parti civili sono assistite dall’avvocato Guido Siciliano.