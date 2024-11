Una pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Soverato, lungo la strada statale 106 nei pressi di Soverato, ha proceduto al controllo di un furgone frigo che trasportava dei latticini. Nel corso della verifica del mezzo i poliziotti hanno constatato che i prodotti erano contenuti in delle cassette di plastica privi di etichettatura e di qualsiasi documento attestante la provenienza o la tracciabilità, ma soprattutto non erano rispettate nemmeno le minime disposizioni igienico sanitarie nella fase del trasporto. Infatti nel vano di carico del veicolo erano presenti residui vegetali e sporcizia di ogni genere. A coadiuvare gli agenti per ulteriori e specifici accertamenti è intervenuto sul posto personale del servizio veterinario dell’Asp di Catanzaro del distretto di Soverato, che dopo gli accertamenti ha provveduto a porre tutti i prodotti sotto sequestro sanitario per la loro successiva distruzione. Oltre al sequestro degli alimenti, sono state elevate sanzioni amministrative per mancato rispetto delle norme sanitarie nonché per violazioni al codice della strada per un totale di circa 1.500 euro.