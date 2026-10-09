L’esponente di Forza Italia e candidato alle prossime amministrative, Omar Spanò, ha denunciato l’accaduto alla Polizia. Avviate le indagini per risalire agli autori della missiva

Una lettera contenente offese e minacce è stata recapitata nei giorni scorsi a Omar Spanò, componente del coordinamento provinciale di Reggio Calabria di Forza Italia e candidato annunciato alle prossime elezioni amministrative del Comune di Polistena nelle file del movimento «Polistena Futura», oggi espressione della minoranza consiliare.

La notizia è stata resa nota dallo stesso Spanò nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche il capogruppo di «Polistena Futura» Francesco Pisano e altri componenti del movimento politico polistenese.

La lettera, secondo quanto riferito, è stata spedita lo scorso 7 settembre da Torino ed è stata recapitata lo scorso 5 ottobre. La missiva, ha detto Spanò, contiene offese e minacce, con un chiaro invito a fare un passo indietro circa la sua volontà, manifestata pubblicamente, di candidarsi con il movimento guidato da Pisano. L'accaduto è stato denunciato al Commissariato di Polistena della Polizia che ha avviato le indagini per risalire agli autori della lettera. Spanò è presidente della cooperativa cui è affidata la gestione del bar che si trova all'interno dell'ospedale di Polistena.

«Non c'è nessuna possibilità - ha affermato Spanò - che io faccia un passo indietro, anzi, questa cosa mi rafforzerà ancora di più per andare avanti e per continuare a cercare di portare a termine quello che il nostro gruppo si è prefissato, cioè arrivare a poter governare questo paese».