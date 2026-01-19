Un uomo è stato fermato ieri dai carabinieri a Petilia Policastro con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le prime indiscrezioni, l’indagato, in seguito a dissidi maturati con un altro uomo, lo avrebbe affiancato con l’auto sparandogli contro. L’aggressione, per fortuna, non ha avuto conseguenze letali per la persona offesa. I militari hanno fermato l’aggressore per il quale si attende la convalida del fermo.