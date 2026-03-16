Nel comune crotonese sono caduti oltre 100 millilitri di pioggia. Lo smottamento ha anche invaso la carreggiata di una strada sottostante che è stata interdetta al traffico

Quindici famiglie residenti nel comune di Mesoraca, nel Crotonese, sono state costrette a lasciare le loro abitazioni a causa di una frana del terreno sul quale insistono gli edifici, messo a dura prova dalle abbondanti piogge che si stanno abbattendo sulla zona dalla scorsa notte. Lo smottamento del terreno ha inoltre invaso la carreggiata di una strada sottostante che è stata interdetta al transito fino alla rimozione dei detriti e alla messa in sicurezza. Sul posto sono accorse squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e forze di polizia.

Dalla serata di ieri sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia e le previsioni meteo indicano un ulteriore peggioramento per la giornata di domani. Il fronte della frana è di circa 15 metri.

I tecnici dei vigili del fuoco e dell'ufficio tecnico comunale hanno accertato che la frana ha compromesso la stabilità di alcuni edifici di civile abitazione ragione per cui il sindaco di Mesoraca, Annibale Parise, ha emanato una ordinanza urgente con la quale è stata disposta l'evacuazione immediata di quindici famiglie residenti negli immobili della zona interessata dal cedimento. Gli abitanti non potranno rientrare nelle loro case fino alla revoca dell'ordinanza e in presenza di un certificato di agibilità. Il Comune ha messo a disposizione delle persone evacuate un alloggio presso un convento di Mesoraca ma tutte hanno preferito farsi ospitare dai propri familiari.