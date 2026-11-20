Manuela Morrone punta alla Corte di Cassazione. La magistrata del Tribunale di Cosenza figura tra i nomi proposti dalla Terza commissione del Consiglio superiore della magistratura per il trasferimento alla Suprema Corte, con funzioni di consigliere nel settore civile.

Nel corso della sua carriera ha lavorato sia nel penale sia nel civile, maturando un’ampia esperienza nelle due aree della giurisdizione. Ora il percorso professionale della giudice cosentina potrebbe proseguire in Cassazione: il suo nome compare nelle proposte approvate dalla commissione nella seduta del 9 novembre 2026.

La procedura riguarda posti di consigliere nel settore civile, inizialmente 25 e successivamente aumentati a 27. Quella formulata dalla commissione è una proposta: il trasferimento dovrà essere deliberato dal Plenum del Csm.

I magistrati proposti dalle Corti d’Appello

Accanto a Morrone figurano magistrati provenienti da uffici giudiziari di diverse regioni. Dalla Corte d’Appello di Venezia sono proposti Guido Santoro e Alessandro Rizzieri, mentre dalla Corte d’Appello di Milano arriva il nome di Manuela Cortelloni. Cristina Fois esercita le funzioni di consigliere nella sede d’appello di Sassari.

Sono cinque i magistrati indicati dalla Corte d’Appello di Napoli: Angelo Del Franco, Fabio Magistro, Giuseppe Infantini, Silvana Sica e, per completezza delle provenienze campane, va distinto Guerino Iannicelli, che presta invece servizio alla Corte d’Appello di Salerno. Dalla sede di Bari è proposta Maria Grazia Caserta, mentre Antonio Picardi proviene dalla Corte d’Appello di Firenze.

Le proposte dai Tribunali e dagli uffici centrali

Tra i giudici di Tribunale, Nicoletta Aloj e Ivana Peila prestano servizio a Torino; Antonio Ivan Natali a Brindisi e Rosa Selvarolo a Firenze. Dal Tribunale di Salerno sono proposti Maria Stefania Picece e Antonio Ansalone, mentre Cristiana Gaia Cosentino proviene da Catania, Simona Rossi da Roma e Francesco Lupia da Tivoli.

La proposta comprende anche due presidenti di sezione: Cinzia Balletti, in servizio al Tribunale di Padova, e Alessandra Tabarro, al Tribunale di Napoli Nord.

Tre nomi provengono dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: Vittoria Amirante, Alessandro Farolfi e Francesco Graziano. Alberto Barbazza è invece fuori ruolo presso l’Ufficio studi del Csm.