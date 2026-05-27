Romeo annuncia il completamento imminente della nuova condotta che collegherà in maniera permanente i depuratori in località Silica (a monte) e Porto Salvo (sulla costa). Questo dovrebbe evitare l’inquinamento dello specchio d’acqua davanti alla spiaggia più frequentata dai vibonesi

«I lavori per il collegamento tra il depuratore della Silica e quello di Portosalvo sono ormai alle battute finali». Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, annuncia con soddisfazione l’avanzamento dell’intervento destinato a cambiare il sistema di smaltimento dei reflui a Bivona, da anni al centro di polemiche per l’inquinamento del mare.

Il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo al depuratore della Silica, dove sono in corso gli ultimi lavori per completare la nuova condotta. Un’opera che punta a eliminare definitivamente il problema degli scarichi nel torrente Sant’Anna, una delle principali cause dell’inquinamento che, soprattutto nei mesi estivi, provocava la comparsa di schiuma giallastra nelle acque di Bivona tra proteste di residenti e turisti.

«Per anni il depuratore della Silica ha riversato il lavorato nel torrente Sant’Anna, rappresentando una ferita aperta con conseguente inquinamento del mare di Bivona», ha spiegato Romeo.

La soluzione, già sperimentata temporaneamente nella scorsa stagione grazie a un accordo tra Comune e Corap, diventerà ora strutturale: i reflui depurati saranno convogliati direttamente nella condotta sottomarina di Portosalvo, evitando il passaggio nel torrente.

Durante il sopralluogo il sindaco ha illustrato anche il funzionamento del processo di depurazione, mostrando le vasche dell’impianto fino al risultato finale, «un’acqua limpida». Prima dell’intervento, però, quell’acqua depurata finiva nel torrente e lungo il percorso raccoglieva impurità che poi arrivavano in mare.

«Adesso l’acqua depurata non finirà più nel Sant’Anna ma verrà incanalata nella condotta sottomarina. È un problema che i cittadini aspettavano di risolvere da tantissimo tempo», ha dichiarato.

Secondo il sindaco, il nuovo sistema consentirà di trasportare il refluo depurato fino a due chilometri dalla battigia, evitando contaminazioni lungo il tragitto. «Abbiamo insistito affinché si trovasse una soluzione definitiva e non temporanea», ha aggiunto.

Romeo si dice fiducioso anche in vista della stagione estiva ormai alle porte: «Da quest’estate in poi il problema per Bivona non dovrebbe esserci più. Il condizionale è d’obbligo, ma lo uso con grande sicurezza».

I lavori, ha spiegato ancora il sindaco, sono arrivati nell’area retrostante la Baker Hughes, dove si attende l’autorizzazione per completare il passaggio della condotta e raggiungere l’allaccio definitivo alla rete sottomarina.

La nuova condotta, lunga un chilometro e 600 metri, dovrà essere completata entro il 30 giugno.

L’intervento viene considerato strategico anche dal punto di vista turistico. «Per anni Bivona è stata associata al problema delle acque inquinate. Questo ha inciso anche sulla possibilità di ottenere la Bandiera Blu», ha detto Romeo. «Se hai una fogna che sbocca in mare, quel riconoscimento non può arrivare».

Il sindaco ha quindi ringraziato la Regione Calabria per il finanziamento dell’opera, pari a un milione e mezzo di euro, e la ditta Idrotecnica, impegnata nei lavori.

L’intervento rientra in un progetto più ampio da 7 milioni di euro che riguarda l’ammodernamento degli impianti di Silica, Portosalvo e Piscopio.