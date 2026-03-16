Sul posto gli agenti della polizia e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad evacuare la zona, evitando conseguenze gravi. Per la donna è stata disposta la custodia cautelare in carcere
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Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato è intervenuto a Marina di Gioiosa Ionica su disposizione della Sala Operativa Unica Provinciale della Questura di Reggio Calabria, a seguito della segnalazione di una donna che aveva dato fuoco alla porta dell’abitazione dei vicini di casa utilizzando una bombola del gas.
Secondo quanto ricostruito, la donna — in evidente stato di agitazione e con scarsa lucidità — era convinta che i vicini la spiassero da tempo, situazione che, a suo dire, aveva reso ormai insostenibile la convivenza all’interno dello stabile condominiale.
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno, con il supporto dei Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente sul posto, hanno provveduto a far evacuare rapidamente tutte le persone presenti nell’area interessata dalla nube di fumo provocata dalle fiamme, evitando così il rischio di conseguenze ben più gravi.
Gli operatori della Polizia di Stato sono riusciti inoltre a isolare la donna, ancora presente sul luogo dell’evento, mettendo in sicurezza tutti i presenti. Nell’episodio, fortunatamente, non si sono registrati feriti.
La donna è stata poi assistita dal personale sanitario del 118 e quindi tratta in arresto in flagranza di reato.
L’operato della Polizia di Stato è stato successivamente convalidato dal gip del Tribunale di Locri, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.