La nave Diciotti della guardia costiera è diretta a Vibo Valentia. Assieme a due motovedette partite da Roccella Jonica, la nave è andata in soccorso di un motopeschereccio con a bordo circa 430 migranti tra Sicilia e Grecia.

Ancora non è certo se le persone soccorse siano state trasferite a bordo, ma è sicuro che la marcia del motopesca che ha continuato a navigare, sia stata controllata per un buon tratto di mare, viste le condizioni meteomarine non facili e che avrebbero potuto compromettere in caso di trasbordo, la stabilità del natante.

L'arrivo nel porto di Vibo Marina è previsto per il 12 aprile, nel pomeriggio. Sono state già predisposte, al termine di un incontro tra la Prefettura, il Comune di Vibo, le forze dell'ordine, la protezione civile, Asp e Croce Rossa, le attività per la prima accoglienza. Individuata anche una sede provvisoria per l'accoglienza, posta in un capannone nella zona industriale della frazione Portosalvo.

