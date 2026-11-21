Sdegno di Libera e dell’Assemblea Civica Antimafiosa, che stanno provvedendo a ripulire la scritta che oltraggia la memoria della testimone di giustizia vittima della ‘ndrangheta
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È stata deturpata con una scritta la targa di intitolazione del giardino di via Montello a Milano a Lea Garofalo, la testimone di giustizia la vittima della 'ndrangheta. Lo rende noto il presidio milanese di "Libera" che esprime sdegno con l'Assemblea Civica Antimafiosa, la rete di associazioni, realtà e sindacati lombarde riunite nell'antimafia.
Gli esponenti di Libera e dell'associazione stanno già provvedendo a ripulire la targa dalla scritta.