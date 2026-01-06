Ha seminato il panico nei pressi di Piazza Duomo. Dopo la segnalazione di un cittadino, i poliziotti sono intervenuti e l’hanno fermato. Disposto un Tso

Gli agenti della polizia locale di Crotone hanno bloccato e arrestato un uomo che seminava il panico in strada minacciando le persone con un rasoio da barbiere. È accaduto nel centro di Crotone, nei pressi di Piazza Duomo. La pattuglia appiedata di agenti della polizia locale è intervenuta su segnalazione di un passante intercettando l'uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha rivolto l'arma e atteggiamenti aggressivi anche contro gli stessi operatori.

Gli agenti sono riusciti a circondare e disorientare il soggetto, immobilizzandolo in sicurezza e sottraendogli il rasoio. A supporto sono giunti poco dopo altri due equipaggi della polizia Locale e due della Polizia di Stato. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato e condotto in Questura. A seguito della visita dei sanitari del 118, che hanno riscontrato la necessità di cure psichiatriche urgenti, il sindaco ha emanato un'ordinanza di Trattamento sanitario obbligatorio.