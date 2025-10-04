È morto in ospedale a Catania, dove era stato ricoverato ieri per un improvviso malore, l'ex questore Mario Finocchiaro. I funerali saranno celebrati il prossimo lunedì, alle 11.30, nella Cattedrale del capoluogo etneo, città dove era nato 69 anni fa.

Finocchiaro si era arruolato in polizia nel 1985 ricoprendo incarichi di rilievo. A Palermo è stato in servizio al reparto mobile e poi ha ricoperto il ruolo di dirigente dell'ufficio scorte. A Caltanissetta è stato vice dirigente della squadra mobile, poi della Digos e, infine, per oltre sei anni, della squadra mobile. Alla Questura di Enna ha ricoperto l'incarico di capo di gabinetto e poi, per oltre sei anni, il ruolo di capo della squadra mobile.

Promosso primo dirigente nel 2001 è tornato a Enna come vice questore vicario e poi è passato al ruolo di capo di gabinetto del questore di Catania. Da dicembre 2010 è stato vice questore vicario di Cosenza. Il 22 maggio 2012 è stato nominato dirigente superiore e contemporaneamente mandato a dirigere la questura di Crotone e poi quelle di Agrigento, Perugia e Catanzaro.