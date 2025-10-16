È stato un malore, molto probabilmente un infarto, a stroncare la vita dell’uomo di 56 anni deceduto ieri a Piragineti, area urbana di Rossano. L’artigiano, impegnato in un sopralluogo sul tetto di un’abitazione, sarebbe caduto da una scala dopo essersi sentito male.

I sanitari del 118, giunti in pochi minuti, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici della sicurezza sul lavoro per le verifiche di rito.

L’ispezione medico-legale ha escluso cause diverse dal malore. Non è stata quindi disposta l’autopsia e la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.