L'accusa riguarda una richiesta di proroga dei lavori. Cotronei 2030 difende l'operato del Comune: «L'opera è stata ultimata ed è oggi a disposizione della comunità»

Il sindaco di Cotronei (Crotone), Antonio Ammirati (Fi), rinviato a giudizio, insieme ad altre 13 persone, indagate, a vario titolo, di vari reati per presunte irregolarità verso la pubblica amministrazione, è accusato di falso ideologico in relazione alla vicenda del progetto del «Borgo della musica rock» legato alla figura di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, realizzato in una struttura diversa da quella prevista.

Il reato ipotizzato, precisa il movimento politico Cotronei 2030, «per avere sottoscritto, insieme al responsabile dell'Ufficio tecnico, ingegnere Gaetano Scavelli, una richiesta di proroga del finanziamento predisposta dallo stesso ufficio. Nella richiesta, successivamente accolta - è scritto in una nota del movimento - si attestava che la sospensione dei lavori disposta dalla Soprintendenza aveva determinato uno slittamento dei tempi e reso necessaria la proroga».

«Proroghe analoghe - prosegue la nota - sono state concesse a numerosi Comuni, al di là delle motivazioni indicate nelle singole istanze. La circostanza riportata nella richiesta corrisponde al vero e sarà documentata nei prossimi mesi dinanzi all'autorità giudiziaria».

«Confidiamo che gli elementi prodotti consentano di chiarire definitivamente la posizione del sindaco di Cotronei. Il documento - sostiene il movimento politico Cotronei 2030 - indicava legittimamente che la sospensione era stata disposta dalla Soprintendenza. La stessa Soprintendenza ha poi revocato il provvedimento e rilasciato il nulla osta, riconoscendo la correttezza del percorso seguito dal Comune di Cotronei. Va ricordato, infine, che l'opera è stata ultimata ed è oggi a disposizione della comunità»