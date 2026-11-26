C’è anche il vibonese Gianluca Tassone, 47 anni, di Soriano Calabro, tra gli indagati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione della Dda di Reggio Calabria e dei carabinieri del Ros contro il narcotraffico internazionale scattata ieri con 33 arresti. Un nome di primo piano, quello di Gianluca Tassone, nello “scacchiere” della droga, tanto da essere scovato nel settembre 2021 a Barcellona dai carabinieri del Ros e dai militari della Guardia Civil spagnola dopo un periodo di latitanza. Era ricercato all’epoca in ambito internazionale poiché destinatario di un provvedimento di cumulo pene, emesso il 18 novembre 2020 dalla Procura Generale di Reggio Calabria, dovendo scontare una pena definitiva a 15 anni di reclusione per reati in materia di narcotraffico.

Le nuove accuse

L’operazione della Dda di Reggio Calabria si concentra sull’organizzazione di acquisti e cessioni di sostanze stupefacente risalenti al 2020 e a Gianluca Tassone viene in primis contestato il reato associativo “in qualità di partecipe” e in costante contatto con Cosimo Cordì, 51 anni, di Locri, e Francesco Cua, 53 anni, di Natile di Careri (anche loro arrestati). Di concerto con Cordì e Cua, Gianluca Tassone è accusato di aver svolto “una stabile, reiterata e costante attività di fornitura, acquisto e intermediazione per la compravendita di ingenti quantità di hashish in proprio favore, degli altri sodali o di terzi, garantendo in tal modo all’associazione uno stabile e permanente canale sia di approvvigionamento che di smercio della sostanza stupefacente da destinare alla successiva cessione”.

Diversi gli episodi di cessione di sostanze stupefacenti (con l’aggravante mafiosa) ricostruiti dai carabinieri del Ros e contestate dalla Dda di Reggio Calabria e dal gip distrettuale a Gianluca Tassone. In particolare, gli inquirenti partono dalla cessione di alcuni grammi di cocaina a Roma che Cosimo Cordì avrebbe fatto ad un soggetto ancora da identificare, ma grazie “all’intermediazione di Gianluca Tassone”. Il 28 ottobre 2020, invece, Gianluca Tassone avrebbe “consegnato a Cosimo Cordì un campione di sostanza stupefacente del tipo hashish al fine di consentirgli la relativa valutazione per l’eventuale ordine di una quantità superiore”.

Il ruolo specifico di Tassone

Tra il 30 e il 31 ottobre 2020, Gianluca Tassone si sarebbe reso protagonista di una grossa cessione di hashish tra Gerocarne e Soriano Calabro. Per il gip di Reggio Calabria si tratta di “uno degli episodi più significativi, poiché in tale ambito Fonti Emilio viene incaricato da Cordì Cosimo di recarsi in provincia di Vibo Valentia, in particolare nell'area di Gerocarne e Soriano Calabro, per ritirare sostanza stupefacente del tipo hashish da Tassone Gianluca e trasportarla fino a Roma”. L'operazione riguarda ben 13 chili di hashish e il compenso previsto è – secondo l’accusa – pari a 100 euro per ogni chilogrammo trasportato. Per il gip vi era dunque “una funzione professionale e remunerata” dell’intervento di Emilio Fonti, 44 anni, di Antonimina (Rc), anche lui tra gli arrestati, e in relazione a tale cessione di 13 chili di hashish sussistono per il gip “i gravi indizi di colpevolezza poiché il compenso pattuito per tale attività, indicato da Gianluca Tassone in 100 euro per ogni chilogrammo di stupefacente trasportato, conferma la natura organizzata dell'operazione e la specifica funzione attribuita a Fonti”. Tale episodio consente inoltre al giudice “di valorizzare la figura di Gianluca Tassone quale soggetto stabilmente inserito nel circuito di approvvigionamento delle droghe leggere. Dalle interlocuzioni emerge, infatti, non solo la disponibilità della partita oggetto di consegna, ma anche la programmazione di un successivo trasferimento di ulteriore sostanza. Significativa, in tal senso, è la premura manifestata da Tassone nel suggerire il cambiamento del luogo di incontro, ritenendo quello utilizzato poco sicuro: tale cautela conferma l'esistenza – rimarca il gip – di modalità organizzate nella gestione delle consegne”.

Il 4 novembre 2020, Gianluca Tassone avrebbe infine ceduto a Cosimo Cordì 26,7 chili di hashish. La quantità oggetto della consegna è per il gip “da considerarsi ingente, dato che risulta ulteriormente riscontrato dall'invio delle fotografie della sostanza. La consistenza del quantitativo, unitamente alla reiterazione delle modalità già sperimentate – aggiunge il giudice – conferma la stabilità del rapporto tra Tassone e Cordì e l'inserimento dell'episodio in un circuito organizzato di approvvigionamento e movimentazione anche di droghe leggere”.