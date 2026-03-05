Le organizzazioni criminali evolvono in conglomerati finanziari globali: sfruttano monete virtuali, mixer, piattaforme decentralizzate e Intelligenza artificiale per ripulire capitali illeciti e reinvestirli nell’economia legale. Il vecchio “follow the money” diventa “follow the virtual money”

Le mafie non sono più soltanto organizzazioni radicate nei territori, custodi di traffici tradizionali e di un controllo militare delle piazze di spaccio. Oggi si muovono come conglomerati economico-finanziari, con ramificazioni sovranazionali e una sofisticazione tecnologica che le proietta dentro i mercati globali. Accanto alla minaccia “classica” si è consolidata una dimensione economico-criminale strutturata, fatta di comitati affaristici capaci di costruire architetture di riciclaggio complesse, di penetrare i processi decisionali pubblici, di alterare la concorrenza e intercettare risorse statali. Il Rapporto dell’intelligence al Parlamento analizza questi adattamenti, la capacità di penetrazione nel tessuto economico, i nuovi meccanismi che consentono a ’Ndrangheta, Camorra e Cosa nostra di conquistare sempre nuove fette di mercato e riciclare i profitti illeciti.

Droga e armi: le mafie si adattano ai cambiamenti geopolitici

È una criminalità che si adatta ai cambiamenti geopolitici, economici e tecnologici, anticipa le opportunità speculative, intreccia relazioni con cartelli latinoamericani, gruppi balcanici, reti asiatiche e consorterie africane. La sua forza sta nella struttura reticolare: accordi flessibili tra organizzazioni diverse, capaci di riconfigurarsi rapidamente dopo ogni operazione di contrasto.

In questo scenario fluido, i traffici illeciti restano il motore finanziario. I flussi della droga si stanno rimodellando: il calo dell’eroina afghana, l’espansione della cocaina latinoamericana, la crescita degli oppioidi sintetici e delle metamfetamine prodotte nei Paesi Bassi e in Belgio ridisegnano rotte e alleanze. I porti del Nord Europa e gli hub italiani continuano a essere snodi cruciali, mentre i Balcani occidentali consolidano il ruolo di cerniera terrestre. Parallelamente, il dark web e le micro spedizioni postali frammentano il rischio e moltiplicano i canali di distribuzione.

Anche il traffico di armi evolve, sospinto dai conflitti in corso e dall’afflusso di armamenti dall’Europa orientale. L’innovazione introduce un elemento ulteriore: la vendita online di componenti “dual use”, la progettazione assistita dall’intelligenza artificiale, la stampa 3D di parti assemblabili. Il controllo si complica quando l’acquisto avviene tramite identità fittizie e pagamenti digitali.

Migranti irregolari in balia di reti criminali

Il traffico di esseri umani sfrutta le stesse infrastrutture logistiche del narcotraffico. Due migranti irregolari su tre, a livello globale, risultano in balia di reti criminali che oggi utilizzano piattaforme digitali per reclutare, organizzare i viaggi, imporre pagamenti tramite criptovalute o circuiti di money transfer, mantenendo il controllo sulle vittime anche a distanza.

Il commercio di prodotti contraffatti, spinto dall’aumento dei costi dei beni originali e dalla diffusione delle piattaforme di e-commerce, trova nella tecnologia un alleato decisivo. L’intelligenza artificiale consente di progettare repliche sempre più sofisticate, di creare campagne pubblicitarie mirate e di intercettare i consumatori attraverso strumenti di marketing personalizzato. I pagamenti avvengono con portafogli digitali e cripto-asset, rendendo più complessa la tracciabilità.

Il riciclaggio: minaccia nella minaccia

Ma è sul terreno del riciclaggio che la trasformazione appare più profonda. Il riciclaggio è la “minaccia nella minaccia”: il meccanismo che consente ai proventi di droga, armi, tratta e contraffazione di rientrare nell’economia legale. Oggi questo processo non si limita più a società di comodo, trust opachi e banche compiacenti. Si estende ai sistemi di pagamento paralleli, all’underground banking – come quello sviluppato da circuiti criminali cinesi – capace di trasferire fondi oltreconfine fuori dai canali bancari ufficiali.

Così le mafie usano il sistema delle criptovalute

La vera cesura è rappresentata dall’uso delle Distributed Ledger Technology. Le criptovalute non sono soltanto uno strumento di pagamento per regolare affari illeciti: diventano veicolo di conversione e dissimulazione del denaro sporco. Il percorso ricalca le tre fasi classiche del riciclaggio, ma in chiave digitale.

La prima è l’immissione (“on ramp”): il denaro contante viene trasformato in cripto-asset attraverso piattaforme exchange centralizzate o persino tramite ATM dedicati. Segue la stratificazione (“layering”), cuore dell’opacizzazione: frammentazione dei fondi, trasferimenti rapidi tra wallet e piattaforme diverse, spesso collocate in giurisdizioni differenti. I “mixer” intervengono a spezzare quasi definitivamente il legame tra origine e destinazione, mescolando migliaia di depositi e restituendo importi difficilmente riconducibili ai flussi iniziali.

Ancora più insidioso è l’uso di piattaforme decentralizzate, basate su scambi peer-to-peer senza intermediari e senza obblighi di identificazione. In questo ecosistema, stablecoin ancorate a valute fiat riducono il rischio di volatilità, mentre le privacy coin – vietate in vari Paesi – impiegano firme ad anello, indirizzi stealth e prove a conoscenza zero per rendere opachi mittente e destinatario. L’obiettivo non è tanto nascondere la transazione, quanto recidere il nesso tra provento illecito e identità del soggetto.

La fase finale, l’integrazione (“off ramp”), resta il momento più vulnerabile: quando le risorse rientrano nell’economia reale per acquistare immobili, quote societarie o beni di lusso, tornano esposte agli strumenti tradizionali di contrasto. Tuttavia, la virtualità può protrarsi: le criptovalute consentono l’acquisto di beni non fungibili, come NFT, successivamente rivendibili anche a soggetti in buona fede, prolungando la catena di opacità.

Follow the virtual money

In questo quadro, il vecchio mantra investigativo “follow the money” deve evolvere in “follow the virtual money”. L’analisi della blockchain, supportata da strumenti computazionali avanzati e dall’intelligenza artificiale, diventa decisiva per individuare schemi ricorrenti, frequenze sospette, comportamenti anomali. La deanonimizzazione delle transazioni è la nuova frontiera.

Di fronte a reti criminali sempre più interconnesse e tecnologicamente attrezzate, la cooperazione internazionale appare indispensabile, ma al tempo stesso fragile, compressa tra frammentazioni geopolitiche e interessi divergenti. Eppure è proprio lì che si gioca la partita: armonizzazione normativa sulle criptovalute, trasparenza dei flussi finanziari transfrontalieri, allineamento degli strumenti tecnologici investigativi.

Colpire i patrimoni resta la leva più efficace. Sottrarre risorse significa indebolire la capacità delle mafie di infiltrarsi nei mercati e nelle istituzioni. Ma per farlo occorre anticipare, non inseguire. In un mondo in cui il denaro può diventare codice e dissolversi in una blockchain globale, la sfida è imparare a leggere quelle tracce digitali prima che scompaiano nell’ennesimo passaggio di wallet.