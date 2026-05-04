Il 36enne, presunto affiliato del clan omonimo, si è presentato spontaneamente ai carabinieri dopo sei mesi di irreperibilità

Dopo oltre sei mesi di latitanza, si è costituito ai carabinieri Luigi Marando, 36 anni. L’uomo si è presentato spontaneamente alla Stazione dei carabinieri di Platì, nel cuore dell’Aspromonte.

Su Marando pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a fine ottobre dal Gip del Tribunale di Milano, nell’ambito di un’inchiesta antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e sviluppata lungo l’asse Lombardia-Piemonte-Calabria.

Ritenuto affiliato di primo piano dell’omonimo clan della ’ndrangheta, attivo tra Calabria, Piemonte e Lazio, Marando è nato a Cuorgnè ma cresciuto a Platì. È figlio di Pasqualino Marando, storico trafficante internazionale di droga scomparso nel 2002 e ritenuto vittima di lupara bianca nell’ambito di contrasti tra cosche aspromontane.

Dopo la costituzione, il 36enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Reggio Calabria, a disposizione dell’autorità giudiziaria milanese.