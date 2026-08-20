Il tribunale di Ivrea ha scagionato l’ex amministratore delegato dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. I legali: «Molto soddisfatti»

È stato assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa Roberto Fantini, ex amministratore delegato di Sitalfa, chiamato in causa nell’ambito dell’inchiesta Echidna sulle infiltrazioni della ’Ndrangheta nel Torinese.

La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Ivrea.

Sitalfa è l’azienda di manutenzione dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia e del tunnel del Frejus, di cui Sitaf è concessionaria.

Fantini è stato difeso dagli avvocati Roberto Capra e Maurizio Riverditi, che si sono detti «molto soddisfatti».