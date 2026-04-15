Sono due le ordinanze emesse dal gip distrettuale di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta dei carabinieri – coordinata dalla Dda – che hanno colpito i clan Loielo ed Emanuele. Due gli omicidi sui quali è stata fatta luce: quello di Antonino Zupo, ucciso all’età di 31 anni in contrada Comunella di Gerocarne il 22 settembre 2012 (ritenuto in vita elemento di spicco del clan Emanuele), e quello di Filippo Ceravolo, ucciso per errore all’età di 19 anni il 25 ottobre 2012 in un agguato in cui rimase ferito Domenico Tassone (cl. ’85), reale bersaglio dei sicari e ritenuto legato al clan Emanuele. Fatta luce anche su due precedenti tentativi di omicidio ai danni dello stesso Zupo.

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Luana Costa
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Contestata pure un’estorsione aggravata dal metodo mafioso da parte dei Loielo ai danni di un importante imprenditore costretto a corrispondere 20.000 euro (più altre quote mensili), nonché una tentata estorsione aggravata da parte di tre affiliati al clan Emanuele ai danni di una ditta impegnata in opere pubbliche a Sorianello.

Questi gli indagati raggiunti da misura cautelare in carcere:

  • Francesco Alessandria, 55 anni, di Sorianello;
  • Rinaldo Loielo, 35 anni, di Gerocarne (figlio del boss Pino Loielo ucciso nel 2002);
  • Filippo Pagano, 35 anni, di Soriano Calabro (cognato di Rinaldo Loielo); 
  • Valerio Loielo, 32 anni, di Gerocarne (fratello di Rinaldo); 
  • Rinaldino Loielo, 31 anni, di Gerocarne (figlio del boss Vincenzo Loielo, ucciso nel 2002); 
  • Anna Raimondo, 54 anni, di Gerocarne (madre di Rinaldo e Valerio Loielo);
  • Giovanni Alessandro Nesci, detto Alex, 36 anni, di Sorianello;
  • Vincenza Ciconte di Sorianello (moglie di Rinaldo Loielo);
  • Salvatore Callea, 59 anni, di Oppido Mamertina;
  • Bruno Lazzaro, di Sorianello;
  • Cristian Loielo, 38 anni, di Gerocarne.

Con una seconda ordinanza sono invece stati arrestati per tentata estorsione:

  • Salvatore Emmanuele, 32 anni, di Gerocarne,
  • Nicola Criniti, 40 anni, di Soriano Calabro,
  • Salvatore Farina, 24 anni, di Soriano Calabro.
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Redazione
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