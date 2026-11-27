Il Tribunale di Milano ha disposto la misura di prevenzione nei confronti di tre uomini coinvolti nell’inchiesta Hocus Pocus. Il provvedimento riguarda disponibilità finanziarie, proprietà e il capitale di una società immobiliare

C’è anche Rosarno, nel Reggino, tra i comuni in cui si trovano gli immobili della società finita nel sequestro di prevenzione da oltre un milione di euro eseguito dalla Polizia di Stato. Il provvedimento riguarda tre uomini di 51, 55 e 59 anni, ritenuti esponenti di spicco della locale di ’ndrangheta di Erba e Canzo, in provincia di Como.

Il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro, finalizzato alla confisca, su richiesta congiunta dei questori di Milano e Como e del procuratore di Milano. I tre destinatari erano stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta Hocus Pocus. Le contestazioni, mosse a vario titolo, riguardano associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, usura, reati tributari e intestazione fittizia di beni, con l’aggravante del metodo mafioso. Le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate con sentenza definitiva.

Al 51enne sono stati sequestrati diversi rapporti finanziari e l’intero capitale sociale di una società immobiliare intestataria di proprietà a Rosarno, Rho (Milano), Turate (Como) e Gorla Minore (Varese). Il valore dei beni sequestrati all’uomo supera i 320mila euro.

Il sequestro nei confronti del 59enne ha riguardato due immobili, uno a Seregno (Monza e Brianza) e l’altro a Ponsacco (Pisa), oltre a disponibilità finanziarie per circa 600mila euro.

Al 55enne sono state sequestrate disponibilità finanziarie per circa 150mila euro, riconducibili anche ai familiari. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che due immobili e un terreno a Uboldo, nel Varesotto, intestati a familiari dell’uomo, fossero stati acquistati con risorse prive di adeguata giustificazione.