Uno degli ex capi della curva Nord interista, Marco Ferdico, e uno degli «esecutori materiali», il vibonese Pietro Andrea Simoncini e suocero di Ferdico, entrambi imputati nel processo milanese per l'omicidio del 2022 dello storico leader ultrà nerazzurro Vittorio Boiocchi, hanno versato un totale di 150mila euro ai familiari della vittima. Lo ha fatto presente l'avvocato Marco Ventura, legale della moglie e delle tre figlie, le quali hanno ricevuto bonifici dai due per 45mila euro, la prima, e 35mila euro ciascuna le tre figlie. La moglie di Boiocchi e due figlie erano presenti in aula e tutti i familiari restano, comunque, parti civili nel processo, a prescindere dai risarcimenti ricevuti. Le difese, soprattutto quelle di Marco Ferdico e del padre Gianfranco, hanno insistito molto con le loro domande per cercare di minare in parte l'attendibilità di Andrea Beretta. E soprattutto per escludere, nonostante ammissioni e confessioni, un ruolo del padre di Ferdico nel delitto. «Io ho fornito l'arma, la moto e i soldi. La logistica era in mano ai Ferdico», ha ribadito il pentito Beretta.

«Biglietti, merchandising, fanzine, tutti i proventi della Nord, questi erano i business e Mauro Nepi mi ha detto "per sta roba qua, ossia per uccidere Boiocchi, servono 50mila euro” e io li ho recuperati. Non ho mai saputo niente delle questioni organizzative. Sapevo a grandi linee chi erano i due esecutori». E ha aggiunto nella deposizione durata quasi tre ore: «Ho vissuto quel periodo come fossi in guerra e poi dopo ho fatto trovare anche un arsenale di armi, tutte mie». Nella prossima udienza, il 27 maggio, ci saranno gli esami degli altri imputati: Marco e Gianfranco Ferdico e Simoncini.