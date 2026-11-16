Il processo è stato rinviato per il legittimo impedimento dell’avvocato Pasquale Di Iacovo, assente per motivi di salute. Prima della chiusura dell’udienza, l’imputato ha chiesto alla presidente Paola Lucente di intervenire sui colloqui (a distanza) in carcere

È slittato l’esame dell’ufficiale di polizia giudiziaria che avrebbe dovuto testimoniare davanti alla Corte d’Assise di Cosenza sulle indagini per l’omicidio di Giuseppe Gaetani. L’avvocato Pasquale Di Iacovo, assente per motivi di salute, ha presentato un’istanza di legittimo impedimento. La Corte, presieduta da Paola Lucente, ha quindi rinviato l’udienza ad altra data.

Prima di congedare le parti, la presidente ha dato la parola a Nicola Abbruzzese, detto «Semiasse». Dal carcere di Vigevano, l’imputato si è rivolto direttamente a Lucente: «Chiedo un vostro intervento», ha detto, «perché mi viene impedito di parlare con i miei avvocati nonostante abbia chiesto più volte di farlo. Ciò viola il diritto di difesa».

Abbruzzese, indicato dall’accusa come presunto reggente del clan degli «zingari» di Cassano all’Ionio, ha riferito che la situazione si protrarrebbe da tempo.

Il furgone bianco e il racconto di Maestri

Giuseppe Gaetani fu ucciso il 2 dicembre 2020 a Cassano all’Ionio. Nella precedente udienza, il tenente colonnello dei carabinieri Piscopo, che aveva coordinato la seconda fase delle indagini, aveva spiegato come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gianluca Maestri, che si è accusato di aver partecipato al delitto, avessero portato gli investigatori a riesaminare i filmati delle telecamere vicine all’abitazione di Gaetani.

Le telecamere non avevano ripreso gli spari, ma nelle immagini compariva un furgone bianco. Secondo Piscopo, era visibile un portellone laterale, particolare che gli investigatori ritengono compatibile con il racconto di Maestri. Le difese hanno contestato che il portellone fosse distinguibile nei fotogrammi e hanno chiesto di chiarire quali dettagli riferiti dal collaboratore fossero inediti e quali fossero già comparsi nelle cronache dell’epoca.