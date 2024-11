Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto in una zona di campagna nella contrada Strange, al confine tra Corigliano-Rossano e Cropalati

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, del 49enne rossanese Carmine Morello è stato rinvenuto in una zona di campagna nella contrada Strange, al confine tra Corigliano-Rossano e Cropalati. La sua misteriosa sparizione, avvenuta lo scorso 9 agosto, aveva destato preoccupazione tra i familiari e gli amici, che speravano in un ritorno.

Tuttavia, la speranza si è trasformata in tragedia quando, inizialmente, è stata trovata la motocicletta da enduro di Morello, nascosta sotto delle lamiere. Questo bizzarro ritrovamento ha immediatamente sollevato domande e sospetti sul destino dell'uomo.

La svolta drammatica è avvenuta quando i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, guidati dal maggiore Marco Filippi, sono stati immediatamente richiamati sul posto per investigare ulteriormente. A poca distanza dalla moto abbandonata, hanno fatto la macabra scoperta del cadavere di Carmine Morello, vittima di un brutale omicidio perpetrato con colpi d'arma da fuoco. Attualmente la scientifica sta effettuando esami per confrontare i proiettili rinvenuti con eventuali armi implicate. Nello stesso luogo anni fa fu trovato un cadavere di uno straniero. Si tratta di un’area rurale di proprietà della chiesa è gestita da un privato.

L'indagine è stata immediatamente avviata dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, sotto il coordinamento del tenente colonnello Marco Filippi. Le autorità stanno collaborando sia con la procura antimafia di Catanzaro che con quella ordinaria di Castrovillari per gettare luce su questo misterioso caso.

La salma di Morello è stata posta sotto sequestro e trasferita all'obitorio di Rossano, dove verrà eseguito l'esame autoptico nelle prossime ore. Questo passo cruciale dovrebbe fornire informazioni vitali per determinare la causa e l'orario della morte.

È importante notare che Carmine Morello era stato precedentemente assolto dall'accusa di tentato omicidio nell'ambito dell'operazione antimafia Stop. Questo fatto solleva ulteriori interrogativi sulla motivazione di un omicidio che lascia gli investigatori con molte zone grigie da esplorare. Al momento, nessuno risulta iscritto sul registro degli indagati.