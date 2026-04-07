Alcuni colleghi avrebbero tentato di recuperarlo ma invano. La Procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia. Il gruppo calabrese: «Lavoratore esperto e diligente»

Un lavoratore di 54 anni è morto questa mattina in circostanze non ancora chiarite in una distilleria di Pasian di Prato (Udine). L'uomo sarebbe caduto in un serbatoio, alcuni colleghi avrebbero tentato di recuperarlo ma vanamente.

Ci sono riusciti i vigili del fuoco ma l’uomo era già deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i sanitari del 118 e gli operatori dello Spisal, Servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. Il locale è stato posto sotto sequestro. La Procura ha aperto un fascicolo sul caso e ha disposto che la salma venga sottoposta agli esami autoptici.

La distilleria in cui è avvenuta la tragedia è la Durbino Friulia, di proprietà del gruppo calabrese Caffo che, esprimendo «il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del proprio collaboratore, esperto e diligente lavoratore, in servizio da 33 anni presso lo stabilimento», in una nota precisa che la morte «dai primi riscontri non sembra, al momento, attribuibile ad un incidente».

«La proprietà, il direttore ed i colleghi, ancora increduli, si stringono con sincera partecipazione alla sua famiglia» prosegue la nota, precisando che «l'azienda è a disposizione delle autorità competenti e resta in attesa degli esiti e dei primi riscontri delle verifiche in corso, al fine di chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto».