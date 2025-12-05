Controlli nei comuni di Petilia Policastro, Mesoraca e Roccabernarda: tra irregolarità sul lavoro, verifiche in attività commerciali e denunce, spicca il sequestro del maxi carico di articoli pirotecnici detenuti in maniera pericolosa

Una massiccia operazione interforze, inserita nel piano Focus ‘Ndrangheta e disposta dal Questore di Crotone Renato Panvino dopo le indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Franca Ferraro, ha acceso i riflettori sui comuni di Petilia Policastro, Mesoraca e Roccabernarda.

L’attività, coordinata da un funzionario della Polizia di Stato e condotta insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Ispettorato del Lavoro, ha passato al setaccio strade, esercizi commerciali e attività produttive. Ma il dato più rilevante arriva dal fronte dei controlli sui fuochi d’artificio.

Durante un’ispezione in un negozio, infatti, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato 117 chili di materiale pirotecnico stoccati in modo totalmente irregolare: scatoloni accatastati uno sull’altro, nessuna protezione, un locale non messo in sicurezza e usato come semplice deposito. Una situazione ad alto rischio, soprattutto a ridosso delle festività natalizie, periodo in cui cresce l’allerta per l’uso improprio di esplosivi.

Il titolare è stato deferito all’Autorità giudiziaria per detenzione abusiva di materiale pirotecnico e l’intero quantitativo è stato sequestrato. Nel corso dello stesso controllo è spuntato anche un dipendente non regolarmente assunto, segnalato all’Ispettorato del Lavoro.

L’operazione, però, non si è fermata qui. Verifiche sono state effettuate anche in un’officina meccanica e in un’attività di noleggio auto, dove gli operatori hanno raccolto documentazione utile per ulteriori accertamenti. Ai posti di controllo, invece, sono scattate due sanzioni per veicoli senza revisione e una denuncia nei confronti di un uomo trovato con un coltello a serramanico.

Il bilancio finale dell’intervento:

• 202 persone identificate (63 positive in banca dati SDI)

• 152 veicoli controllati

• 3 attività commerciali ispezionate

• 2 denunce all’Autorità giudiziaria

• 2 sanzioni al Codice della strada

L’operazione si inserisce in un piano più ampio di monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di prevenire reati, vigilare sul commercio e contrastare la diffusione di materiale pirotecnico illegale, un tema particolarmente sensibile con l’avvicinarsi delle feste.

Un intervento che conferma, ancora una volta, la volontà delle Istituzioni di presidiare la legalità e sostenere chi opera nel rispetto delle regole.