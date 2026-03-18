Non ci sarebbero feriti ma sul posto sono presenti i vigili del fuoco per verificare e mettere in sicurezza l’area

Gli effetti del ciclone Jolina, che negli ultimi giorni ha investito la Calabria con piogge intense e venti forti, si sono fatti sentire anche a Stilo dove è crollato un costone e parte del convento delle Clarisse risalente al XVI secolo. La frana ha travolto un’abitazione e alcune auto parcheggiate.

Fortunatamente non sembrano esserci feriti: la residente coinvolta, una donna, non ha riportato conseguenze. Verifiche sono comunque in corso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monasterace che stanno verificando la situazione ed hanno attivato il gruppo movimento terra e tra poco, da Reggio Calabria, dovrebbe arrivare anche l'Usar, una squadra specializzata e addestrata per la ricerca e il salvataggio in scenari complessi come crolli, terremoti, esplosioni o inondazioni. L'obiettivo è scongiurare la presenza di eventuali vittime anche se al momento appare improbabile visto che non sarebbero state segnalate persone irrintracciabili.

Stando ai primi rilievi, si tratta di un’importante frana e il materiale precipitato dal terrapieno sarebbe stato in grado di provocare vittime se si fosse abbattuto su qualche passante.