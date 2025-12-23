Scoperte 717 piante con infiorescenze in avanzata fase di vegetazione e con altezze comprese tra un metro e mezzo e i due metri già pronte per la raccolta. La droga avrebbe fruttato un milione e mezzo di euro

A seguito di una segnalazione pervenuta dalla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, i finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno individuato e sottoposto a sequestro una estesa piantagione di cannabis, coltivata in una impervia area del territorio del Comune di Tarsia.

Alcune immagini dell'operaziome della guardia finanza nel Comune di Tarsia che ha portato alla scoperta e al sequestro di una piantagione di marijuana

In particolare, all’esito di una complessa attività di ricerca sul terreno, prontamente avviata per il riscontro della segnalazione del Servizio Aereo anzidetta, i militari della Compagnia di Castrovillari hanno individuato, ben mimetizzate nel bosco circostante, 717 piante di marijuana con infiorescenze in avanzata fase di vegetazione e con altezze comprese tra un metro e mezzo e i due metri, già pronte per la raccolta. Sull’intera area di coltivazione, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto anche l’installazione e il funzionamento di un organizzato sistema di irrigazione “in filari”, anch’esso sottoposto a sequestro.

Su disposizione della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che ha assunto la direzione delle conseguenti attività investigative, l’intera piantagione sottoposta a sequestro è stata completamente eradicata e distrutta, per impedire la perpetrazione di ulteriori illeciti e ripristinare lo stato del terreno.

L’attività svolta ha sottratto al mercato illecito un quantitativo di marijuana che avrebbe potuto fruttare un milione e mezzo di euro, così inferendo un duro colpo alle organizzazioni criminali locali, che sfruttano la conformazione impervia e difficilmente accessibile del territorio per la produzione di narcotici.