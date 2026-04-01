I militari della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Crotone hanno sequestrato sul lungomare di Crotone alcune opere abusive, per una superficie complessiva di circa 160 metri quadrati, realizzate da una attività commerciale senza la concessione demaniale marittima. Dagli accertamenti è emerso che l'attività commerciale ispezionata, pur essendo in possesso di regolare concessione demaniale marittima, aveva tuttavia realizzato ulteriori opere in assenza del necessario titolo autorizzativo e non contemplate in quello rilasciato. Si tratta, ha rilevato la Guardia costiera, di una struttura di circa 45 metri quadrati utilizzata come pizzeria/cucina e per la preparazione di cibi, sul terrazzo della struttura; e di una veranda, realizzata su pedana in legno, chiusa sui tre lati e coperta da una tettoia in legno e lamiera a servizio esclusivo dei clienti dell'attività commerciale, per una superficie di circa 117 metri quadrati. Le strutture sono state sequestrate e poste a disposizione dell'autorità giudiziaria. I responsabili sono stati deferiti per diverse ipotesi di reato.