La chiesa gremita di amici e cittadini che hanno voluto manifestare vicinanza alla famiglia devastata dal dolore. Alla cerimonia anche il sindaco Michele Tripodi. Don Pino Demasi: «L’amore non si spezza»

Un giorno triste, estremamente triste per tutta la collettività. Un piccolo angelo innocente, senza nessuna colpa su questa terra, ci ha lasciati in circostanze tragiche. Si sono svolti presso la chiesa matrice di Polistena i funerali della bambina di appena 5 anni, Chiara Mammola, che ha perso la vita dopo esser stata travolta accidentalmente dal trattore del padre. La città del Reggino si è letteralmente fermata.

La chiesa era gremita fino all’esterno, di amici e cittadini venuti a rendere omaggio alla dolce bimba e supporto alla famiglia devastata da questa tragedia inimmaginabile. L’aria pervasa da un silenzio assordante, tangibile, carico di commozione. Un ultimo saluto che ha toccato il cuore di un’intera comunità. Alla cerimonia funebre, ha partecipato, commossa, anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Tripodi, che in questo giorno di dolore ha proclamato il lutto cittadino.

La funzione religiosa è stata celebrata da don Pino Demasi: «Siamo riuniti in preghiera per affidare al Signore la nostra piccola sorellina che fa finito la sua breve vita terrena troppo presto. Non abbiamo spiegazioni. La vogliamo immaginare che gioca ancora con le bambole perché l’amore non si spezza. Siamo qui con il cuore spezzato per stare insieme alla famiglia, portare insieme un dolore insostenibile».